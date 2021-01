Apple a publié une galerie de photos prises par les utilisateurs qui utilisent les nouveaux iPhone 12. Ces clichés incluent des paysages urbains, des portraits de personnes et plus encore.

En plus de montrer ces clichés, Apple a également expliqué certaines des principales caractéristiques du nouvel appareil photo présent sur les modèles d’iPhone 12 :

« L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont équipés d’un puissant système de double caméra avec un grand capteur ultra grand angle et un nouveau capteur grand angle avec une ouverture de ƒ/1,6 qui garantit 27% de lumière en plus, pour de meilleures photos et vidéos dans des environnements avec faible éclairage. Les deux modèles présentent également de nouvelles fonctionnalités de photographie computationnelle, notamment le mode nuit et la fusion profonde, avec des performances plus rapides sur tous les capteurs, pour de meilleures photos dans n’importe quel environnement. Le Smart HDR 3 utilise l’apprentissage automatique pour ajuster intelligemment la balance des blancs, le contraste, la texture et la saturation d’une photo pour des images extraordinairement naturelles. »

La galerie complète avec toutes les photos est disponible sur Apple Newsroom.