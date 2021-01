Jay Blahnik, responsable de la plate-forme Apple Fitness+, a donné une interview pour parler du service, de ses instructeurs et des raisons pour lesquelles diverses mesures peuvent être la meilleure motivation pour s’entraîner.

Blahnik, qui occupe le poste de directeur principal des technologies de fitness chez Apple, a déclaré que le service Fitness+ a été conçu avec la diversité à l’esprit et l’idée que tout le monde est invité à participer : « C’est pourquoi les entraîneurs sont si différents les uns des autres, ils sont vraiment professionnels et ils vous pousseront à travailler dur, mais ils vous remonteront le moral et vous garderont motivé ».

Blahnik a également évoqué la collaboration entre les instructeurs d’Apple Fitness+, pour un résultat qu’il définit comme unique. Chaque membre de l’équipe travaille avec ses collègues pour créer les différents entraînements, essayer et obtenir des commentaires. Les instructeurs apparaissent également dans les vidéos des autres : « On le ressent. Dès la toute première vidéo que vous regardez. Vous vous sentirez simplement dans un lieu accueillant, solidaire et vraiment motivant ».

Interrogé sur la question de savoir si le passage aux entraînements à domicile et numériques restera viable après la fin de la pandémie, Blahnik a déclaré que les gens retourneraient probablement aux gymnases traditionnels, mais aussi que le changement numérique pourrait également donner aux gens de nouvelles façons de s’entraîner à l’avenir.

Blahnik a aussi déclaré que les mesures de données peuvent être un excellent facteur de motivation pour la santé et le bien-être, qu’elles montrent ou non des progrès : « Je pense que vouloir mesurer ce que nous faisons fait partie de la nature humaine. Si vous savez comment vous allez, vous pouvez comprendre quand vous reculez, quand vous avancez ou quand vous restez le même ».

Les mesures ne concernent pas seulement la progression de vos entraînements, mais aussi la question de savoir si vous vous entraînez au même rythme que les jours précédents : « Parfois, vous êtes simplement très heureux de ne pas faire moins. Ce n’est pas toujours une question de progression. C’est juste une question de savoir où vous en êtes à ce moment-là ».

Blahnik a également mis en évidence les fonctionnalités de rétroaction instantanée d’Fitness+, y compris la « célébration » classique si un utilisateur ferme ses anneaux pendant une séance d’entraînement : « Vous êtes peut-être au milieu d’un burpee ou de quelque chose de vraiment difficile, mais lorsque la célébration apparaît, c’est comme un petit défit relevé pour une personne, et cela vous motive de manière inattendue, ce qui est génial ».

L’interview complète de Jay Blahnik peut être écoutée ici.