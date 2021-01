Un bug trouvé sur certains Mac M1 bloque les machines sur l’écran de veille d’écran lors d’un changement rapide d’utilisateur. Heureusement, il existe une solution provisoire en attendant une mise à jour corrective d’Apple.

Comme rapporté par MacRumors, au cours des derniers jours, il y a eu une augmentation des rapports d’utilisateurs qui se sont retrouvés avec des Mac M1 bloqués sur l’écran de veille qui s’active de manière inattendue lorsque vous changez rapidement d’utilisateur.

Dans macOS Big Sur, le changement rapide d’utilisateur vous permet de basculer rapidement entre les comptes sans avoir à vous déconnecter complètement. Sur la base de publications publiées dans les forums de support MacRumors et Apple, dans certains cas, l’économiseur de veille peut prendre le contrôle du Mac sans avertissement.

Lorsque l’écran de veille apparaît, le pointeur de la souris est toujours en mouvement, mais rien ne fonctionne et les utilisateurs doivent fermer et rouvrir le couvercle de leur MacBook Air ou MacBook Pro, ou appuyer sur le bouton Power/Touch ID ou utiliser la combinaison des touches Alt-Cmd-Q pour revenir à la page de connexion.

Comme vous l’avez peut-être compris, il existe plusieurs façons de déverrouiller le Mac concerné par ce bug et il est également possible de désactiver le changement rapide d’utilisateur en attendant une mise à jour corrective. Rien de grave, mais Apple devra corriger ce bug gênant le plus rapidement possible.