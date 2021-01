Lee Jae-yong, vice-président de Samsung, a été condamné à deux ans et demi de prison à la suite d’enquêtes qui l’ont reconnu coupable de corruption et d’autres crimes.

La sentence est arrivée pour Lee Jae-yong, ancien président de Samsung. Il est coupable de corruption, détournement de fonds et dissimulation de preuves. L’enquête lancée en Corée du Sud contre le président Park Geun-hye a conduit à l’implication de l’un des visages les plus importants de Samsung. Lee Jae-yong, en fait, a joué un rôle bien plus important que celui de vice-président.

Au total, il a été condamné à 30 mois d’emprisonnement. Apparemment, la pression de Lee visait à maintenir un rôle de premier plan chez Samsung, avec la complaisance du président de la Corée du Sud.

Le tribunal qui a prononcé la sentence a également publié un commentaire :

« Il est vraiment dommage que Samsung, première entreprise du pays et société d’innovation mondiale, soit impliquée dans des activités illégales chaque fois qu’il y a un changement politique en Corée du Sud. »

Déjà en 2017, Lee avait été accusé de corruption de 37 millions de dollars contre une association à but non lucratif liée au président du pays. À cette occasion, Lee avait obtenu, quelque temps auparavant, le laissez-passer pour certaines opérations de fusion impliquant Samsung. Grâce à ces opérations, Lee a acquis certains avantages.

La peine dans cette affaire était de 5 ans, puis suspendu en vue des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeonchang 2018 où Samsung figurait parmi les principaux sponsors.