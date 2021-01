Foxconn est sur le point de construire une nouvelle usine de fabrication de tablettes et d’ordinateurs au Vietnam, un choix qui pourrait faire partie des projets d’Apple visant à étendre ses lignes de production d’iPad et de MacBook en dehors de la Chine.

Avec un investissement de 270 millions de dollars, Foxconn construira cette nouvelle usine dans la province septentrionale de Bac Giang au Vietnam, dans le but de produire huit millions de tablettes et d’ordinateurs portables par an. Bien que les détails sur les produits qui seront fabriqués dans cette usine n’aient pas été partagés pour le moment, étant donné l’important partenariat avec Apple, il est probable qu’il s’agisse d’iPad et de MacBook.

Comme confirmé il y a quelques mois, Apple pousse en fait Foxconn à déplacer une partie de sa production hors de Chine, et le Vietnam est l’un des pays les plus appropriés à la fois en termes de main-d’œuvre et, bien sûr, de coûts. L’intention d’Apple est de s’éloigner de plus en plus de la production en Chine uniquement pour éviter les risques de futurs blocages dus aux relations commerciales avec les États-Unis, aux crises sanitaires ou autres.

L’usine sera développée par Fukang Technology, une filiale créée par Foxconn pour le projet. L’usine devrait être achevée d’ici la fin de l’année, la production des premiers comprimés débutant peu après. L’iPad 2022 pourrait-il être le premier fabriqué au Vietnam ?