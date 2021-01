Apple a mis à jour son programme de réparation de rétroéclairage au MacBook Pro 13 pouces de 2016, augmentant l’admissibilité au remplacement gratuit de quatre à cinq ans.

Apple a lancé son programme de réparation gratuite pour les MacBook Pro 13 pouces 2016 avec des problèmes de rétroéclairage de l’écran en mai 2019, permettant aux utilisateurs concernés de faire la réparation sans frais, même avec une garantie standard expirée.

Apple a constaté que le problème des points lumineux au bas de l’écran était dû à l’utilisation de câbles flexibles très fragiles à la place de câbles métalliques utilisés dans les modèles précédents. Les câbles flexibles s’usent davantage avec le temps et peuvent provoquer des interférences avec le rétroéclairage de l’écran.

Le problème concernait un petit pourcentage d’unités MacBook Pro 13 pouces fabriquées en 2016 et vendues entre octobre 2016 et février 2018. Les modèles concernés sont réparés gratuitement par Apple et les centres de service agréés.

Le programme a maintenant été prolongé de quatre à cinq ans à compter du jour où le MacBook Pro a été acheté. Plus précisément, les nouvelles conditions stipulent que les modèles éligibles peuvent être réparés jusqu’à « cinq ans après la première vente de l’appareil ou 3 ans à partir de la date de début de ce programme, selon la plus longue des deux ». Depuis le lancement du programme le 21 mai 2019, cela signifie que les lecteurs MacBook concernés sont éligibles au programme jusqu’au 20 mai 2022 ou février 2023 au plus tard.