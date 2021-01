L’intérêt d’Apple pour l’écran pliable sur iPhone n’est plus un mystère. De nouvelles rumeurs confirment qu’Apple teste actuellement des prototypes pliables, ainsi que Touch ID sous écran.

Selon Bloomberg, il semble qu’Apple travaille sur un nouveau prototype d’affichage flexible. Apple ne dispose pas encore d’un véritable prototype de smartphone avec un écran flexible, mais elle évalue différents chemins en termes de taille. Comme indiqué par la source, le travail d’Apple en est encore à ses balbutiements et le projet pourrait facilement ne jamais voir le jour.

Quant au prochain iPhone 13, certaines sources parlent d’un possible retour de la série « S » avec peu de changement par rapport aux modèles actuels. Cependant, le capteur d’empreintes digitales sous l’écran pourrait arriver, un retour bienvenu en période de pandémie où les masques rendent de plus en plus difficile l’utilisation du smartphone avec Face ID. Ce rapport confirme ce qui a récemment été rapporté par l’analyste Ming-Chi Kuo. Apple évaluerait également le retrait du connecteur Lightning, déléguant ainsi la charge au connecteur MagSafe ou à une base Qi normale, mais sur cet aspect, les informations sont encore incertaines.

À quoi s’attendre des prochains iPhone ? Quelles nouveautés aimeriez-vous voir dans la prochaine line.up ?