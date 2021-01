Samsung a récemment officialisé ses trois nouveaux smartphones que sont les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra 5G.

Les tailles sont de 6,2″ pour le S21, de 6,7″ pour le S21+ et de 6,8″ pour le S21 Ultra. Samsung propose plusieurs coloris pour chacun des modèles avec 2 à 3 couleurs exclusives respectivement sur le S21+ et le S21 Ultra. Les prix varient entre 859€ et 1259€. Voici la liste des principales caractéristiques de trois modèles :

Samsung profite également pour lancer une belle opération pour attirer des clients pendant la phase de précommande : « Du 14 au 28 janvier, pour la précommande d’un Samsung Galaxy S21 ou S21+, recevez une paire de Buds Live et un Galaxy SmartTag. »

Vous pouvez déjà passé précommande auprès des opérateurs et des revendeurs suivants :