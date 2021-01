Apple a prévu de sortir un biopic en deux parties dédié Oprah Winfrey sur Apple TV+, lequel racontera 25 ans d’histoire américaine à travers les paroles et les projets télévisés d’Oprah Winfrey, « qui est passé d’humbles racines pour devenir une animatrice, productrice, actrice et philanthrope de renommée mondiale ».

Le projet sera dirigé par Kevin MacDonald, lauréat d’un Oscar et Lisa Erspamer, candidate aux Emmy Awards, tous deux connus pour avoir travaillé sur le biopic « Whitney ».

Le documentaire rejoindra un certain nombre d’autres contenus créés pour Apple TV+ en collaboration avec Hapro d’Oprah Winfrey, tels que « The Oprah Conversation », « Oprah’s Book Club » et « Oprah Talks COVID-19 ».