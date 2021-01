Apple a temporairement fermé certains Apple Store à Washington, avant l’investiture de Joe Biden, le nouveau président américain, prévu le 20 janvier prochain.

Selon la page Web d’Apple, les deux Apple Store du district de Columbia, Apple Carnegie Library et Apple Georgetown, ont fermé leurs portes jeudi dernier et resteront fermés jusqu’au 20 janvier au moins. Les magasins à proximité, tels que l’Apple Clarendon et l’Apple Pentagon City à Arlington, en Virginie, ainsi que l’Apple Bethesda Row à Bethesda, Maryland, fermeront le 16 janvier. Apple a également érigé des clôtures et des barricades devant l’Apple Carnegie pour empêcher les raids en cas de violentes manifestations, le site ayant déjà été pillé à la suite de manifestations après le meurtre de George Floyd en mai.

Pour le moment, la situation dans la capitale américaine est très difficile, surtout après l’assaut du Capitole la semaine dernière. Pour cette raison, des milliers d’unités de la Garde nationale ont été mobilisées pour protéger la ville avant la cérémonie de prestation de serment du président élu Biden.