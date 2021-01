Fin 2019, Google a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Fitbit pour plus de 2 milliards de dollars. Cependant, l’accord devait obtenir l’approbation de plusieurs régulateurs, à tel point que Google n’a officiellement finalisé l’acquisition de Fitbit qu’aujourd’hui.

Rick Osterloh, le vice-président directeur des appareils et services de Google confirme que l’acquisition de Fitbit par la société est terminée. Dans le billet de blog, Osterloh réitère ce que Google a dit lors de l’examen de cet accord, à savoir qu’il s’agit « d’appareils, pas de données ». Au cours de l’année écoulée, la plus grande préoccupation liée à cette acquisition a été le grand nombre de données sur la santé des utilisateurs que Fitbit détient. Pour répondre aux préoccupations de l’UE, Google a promis de n’utiliser aucune de ces données de santé pour le ciblage publicitaire.

Google s’est également engagé à supprimer les API Android qui permettent à d’autres trackers de fitness et smartwatches d’être facilement connectés à d’autres plates-formes et fabricants de matériel tiers. Plus important encore, Osterloh indique également que les utilisateurs de Fitbit pourront utiliser leurs appareils avec des services tiers via leur compte Fitbit.

Le PDG de Fitbit, James Park, a également commenté l’acquisition. Dans une lettre, il a déclaré que « ce n’est que le début » pour Fitbit et qu’être sous l’égide de Google ouvre de nouvelles portes pour l’entreprise, qui aura « des possibilités vraiment illimitées ».

Park souhaite également rassurer les utilisateurs de Fitbit craignant que l’acquisition de Google ne modifie le fonctionnement de leurs appareils. Il dit que « beaucoup de choses que vous connaissez et aimez sur Fitbit resteront les mêmes » et que Fitbit continuera à offrir son matériel et ses logiciels sur Android et iOS.