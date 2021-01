Deux sources très réputées comme l’analyste Ming-Chi Kuo et Bloomberg ont partagé des détails intéressants sur le prochain MacBook Pro 2021 qu’Apple pourrait lancer d’ici la fin de l’année.

Selon Kuo, les MacBook Pro 2021 représenteront une mise à niveau significative et le changement de conception le plus important des cinq dernières années. Le nouveau modèle sera disponible en versions 14 et 16 pouces et intégrera des processeurs Apple Silicon ARM à la place des processeurs Intel.

Parmi les surprises, le prochain MacBook Pro pourrait dire adieu à la Touch Bar même dans les versions les plus chères, remplacées par des touches de fonction physiques. Un signe que, probablement, ce barre tactile n’a jamais rencontré le succès espéré. Apple a annoncé la Touch Bar comme l’avenir des méthodes de saisie sur le Mac lors de son lancement sur le MacBook Pro 2016, mais la fonctionnalité n’a jamais été adoptée et n’a pas atteint son potentiel. De nombreux utilisateurs de Mac veulent simplement des touches physiques qu’ils peuvent ressentir avec leurs doigts sans regarder l’écran tactile.

Le nouveau modèle devrait intégrer à nouveau un connecteur de charge magnétique MagSafe comme sur les anciens modèles, ainsi que des ports IO plus intégrés. Kuo ne précise pas exactement quels ports IO seront proposés sur le MacBook Pro 2021. Les modèles actuels ont quatre ports USB-C Thunderbolt 3, deux de chaque côté. La nouvelle conception du cadre comportera des côtés carrés dans les moitiés supérieure et inférieure, rappelant la tendance de conception à bord plat qui a commencé avec l’iPad Pro 2018 et adoptée dans la série iPhone 12.

En résumé, il semble qu’Apple répondra aux demandes des clients habitués aux MacBook Pro pré-2016, avec le retour de ports IO plus traditionnels, de touches de fonction physiques et de MagSafe pour l’alimentation.

Même le très fiable Mark Gurman de Bloomberg a confirmé certaines de ces rumeurs liées au MacBook Pro 2021. Gurman dit que le système MagSafe sur le MacBook sera similaire à la version précédente, mais avec un système de charge plus rapide. En ce qui concerne les ports, Bloomberg confirme qu’il y aura deux USB-C sur le côté droit et deux autres sur le côté gauche.

Concernant l’écran, la source affirme que les prochains modèles de MacBook Pro utiliseront des panneaux plus lumineux et plus contrastés. Bloomberg est cependant plus prudent sur le nouveau design (« il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements ») et la Touch Bar (« Apple teste sa suppression, mais rien n’est décidé »).

Enfin, Gurman pense qu’Apple prévoit une refonte du MacBook Air, mais ce modèle arrivera plusieurs mois après le MacBook Pro 2021.