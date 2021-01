La part de marché des AirPods est passée de 41% à 29% en neuf mois, selon les données publiées aujourd’hui par Counterpoint.

Malgré cette baisse importante, Apple reste fermement en première place, tous les autres fabricants ayant des parts de marché bien inférieures.

Cependant, au quatrième trimestre de 2019, Apple détenait une part de 41% et un énorme 62% de tous les revenus dans le véritable secteur des casques sans fil. Au troisième trimestre, cependant, la part est tombée à 29% sans pour autant aucune baisse des ventes d’AirPods, étant donné que ce chiffre est lié au fait que la concurrence, en particulier celle composée d’écouteurs très bon marché, a connu une croissance d’année en année du 83%.

Comme le confirme CounterPoint, en 2020, la moitié des 10 principales marques d’écouteurs sans fil vendaient des appareils entre 20 et 50 dollars. Grâce à cette stratégie, par exemple, Xiaomi a consolidé la deuxième place, bénéficiant également du fait que de plus en plus de fabricants de smartphones retirent les écouteurs avec câble des emballages.

« La tendance à retirer les écouteurs filaires de l’emballage est en train de devenir un moteur majeur de la croissance du segment TWS », déclare Liz Lee, analyste senior chez Counterpoint Research. « Cela contribue également à ce que la consommation de médias mobiles continue de croître, faisant de TWS le prochain accessoire incontournable ».

Counterpoint rapporte que la participation de 29% d’Apple est plus du double de celle de son concurrent le plus proche, Xiaomi, tandis que Samsung occupe la troisième place avec seulement 5%.

Les nouveaux AirPods 3 et AirPods Pro 2 attendus en 2021 devraient encore consolider la position d’Apple.