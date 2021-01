TSMC a annoncé une augmentation de 14% de ses revenus d’une année sur l’autre au quatrième trimestre de 2020. Et c’est en grande partie grâce aux commandes de la série de processeurs Ax d’Apple.

TSMC a publié aujourd’hui son dernier rapport sur les résultats du dernier trimestre de 2020 :

« Notre activité du quatrième trimestre a été soutenue par une forte demande pour notre technologie 5 nanomètres, leader du secteur, stimulée par le lancement de smartphones 5G et d’applications liées au HPC. »

Le CFO Wendell Huang a ajouté que la société s’attend à ce que la saisonnalité des smartphones soit inférieure à celle des dernières années. Cela signifie que TSMC s’attend à une baisse notable des ventes d’iPhone au début de 2021. Cependant, l’année juste commencé devrait enregistrer des chiffres positifs par rapport à 2020.

La société a également confirmé des investissements majeurs pour améliorer les installations de fabrication et la technologie de fabrication des processeurs. Son objectif est d’éviter l’arrivée de la concurrence et de perdre les commandes d’Apple. Déjà, TSMC a une avance technologique de 6 à 9 mois sur ses concurrents comme Intel et Samsung, de sorte que ces investissements pourraient creuser encore plus l’écart.