Facebook a annoncé avoir réorganisé la fonctionnalité « Accéder à vos informations » pour rendre les données plus simples et plus transparentes.

Dans l’app Facebook, les sections de l’onglet « Vos informations » sont désormais divisées en huit groupes :

Votre activité sur Facebook

Amis et suiveurs

Préférences

Informations personnelles

Informations enregistrées

À propos des annonces

Applications et sites Web en dehors de Facebook

Informations de sécurité et de connexion

Chaque élément contient des sous-catégories pour mieux regrouper des données similaires. Pour faciliter la recherche de ces données, Facebook a également introduit une nouvelle fonctionnalité de recherche et vous pouvez désormais trouver toutes les catégories de données rapidement et facilement.

Facebook explique également plus clairement comment vos informations mènent à certaines choses, telles que l’affichage de certaines publicités.

« Nous ajoutons également des informations sur la manière dont vos données peuvent être utilisées pour personnaliser votre expérience Facebook. Par exemple, vous pouvez voir que votre emplacement principal était l’un des nombreux signaux qui ont informé une annonce récente que vous avez vue pour une application de livraison de nourriture. Ces informations sont déjà disponibles dans notre outil Why I See This, mais nous voulions faciliter leur découverte. »

La nouvelle fonctionnalité « Accéder à vos informations » est maintenant disponible sur iOS et Android.