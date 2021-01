Selon une note interne obtenue par MacRumors, Apple a récemment informé son réseau de prestataires de services agréés que la réparation du revêtement antireflet sur MacBook nécessite une expédition dans un entrepôt Apple, du moins aux États-Unis.

La nouvelle politique est entrée en vigueur le 4 janvier 2021 et signifie que les clients qui apportent un MacBook ou MacBook Pro 12 pouces éligible présentant ce problème à un fournisseur de services agréé Apple verront leur ordinateur portable expédié vers un dépôt Apple pour le réparer. Ce changement entraînera probablement des délais d’attente plus longs dans la plupart des cas.

Apple a lancé un « programme de qualité » interne en octobre 2015 après que certains utilisateurs de MacBook et MacBook Pro 12 pouces ont rencontré des problèmes d’usure du revêtement antireflet sur les écrans Retina. Apple n’a jamais annoncé publiquement le programme de réparation sur son site Web, choisissant plutôt de gérer l’affaire en interne.

Apple continue d’autoriser les réparations d’écran gratuites pour les Macbooks éligibles jusqu’à quatre ans après la date d’achat d’origine. À ce stade, seuls les modèles 2016 et 2017 des MacBook et MacBook Pro 12 pouces sont susceptibles de rester dans cette fenêtre de quatre ans, en fonction de la date d’achat. En fait, les modèles les plus récents n’ont jamais été inclus dans ce programme. Histoire différente, cependant, pour le Macbook Air puisque certains modèles récents sont également inclus dans ce programme de réparation.

Pour démarrer une réparation de votre MacBook, vous devrez visiter la page « Obtenir de l’assistance » sur le site Web d’Apple.