Les ventes d’iPhone 12 en Chine ont dépassé toutes les attentes au quatrième trimestre 2020, selon les données partagées par DigiTimes.

Les ventes des quatre modèles d’iPhone 12 en Chine ont atteint 18 millions d’unités au dernier trimestre de 2020. Cela a permis à Apple de gagner une part de marché de plus de 20%. Cette dynamique devrait également se poursuivre au cours des premiers mois de 2021.

Les chiffres sont encore plus impressionnants si l’on tient compte du fait qu’avant le lancement de la série ‌iPhone 12, Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo représentaient plus de 90% du marché chinois des smartphones. Le boom des ventes au cours des derniers mois de l’année a permis à Apple d’augmenter considérablement sa part de marché et de dépasser le seuil de 20% sur le trimestre.

Les utilisateurs chinois semblent avoir apprécié non seulement la 5G, mais aussi les différentes tailles (et prix) de l’iPhone 12.