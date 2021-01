L’éditeur Tencent a mis à jour son jeu phare, PUBG Mobile, avec des nouveautés en abondance.

Cette mise à jour est baptisée « Pouvoir runique » grâce à laquelle vos parties vont être plus que jamais très spéciales. Vous aurez en effet droit de choisir l’un des trois pouvoirs disponibles avant chaque début de partie. Pour les avoir tester, on peut vous dire que ces pouvoirs sont vraiment utiles, surtout quand vous la jouez solo face à des squads de 4 joueurs. Histoire de vous donner un avant-goût, voici la bande-annonce officielle :

Voici toutes les nouveautés :

(1) Gameplay à thème runique

Les runes d’un autre monde sont dotées de pouvoirs runiques spéciaux. Choisissez-en un, récupérez des cristaux et libérez leur pouvoir pour devenir le vainqueur absolu.

Pouvoirs runiques :

1. Rune de flamme :

Invocation – Roue enflammée qui inflige des dégâts de brûlure aux joueurs touchés.

Boost – Octroie un effet brûlure aux munitions pendant une courte période.

2. Rune arctique :

Invocation – Mur de glace de 3×3. Chaque bloc du mur peut être détruit séparément. Les joueurs ou véhicules situés sur son emplacement lorsqu’il apparaît seront soulevés.

Boost – Octroie un effet givrant aux munitions pendant une courte période. Le givre réduit l’efficacité des soins.

3. Rune de vent :

Invocation – Bouclier de vent semi-transparent qui réduit les dégâts des projectiles tirés depuis l’extérieur.

Boost – Augmente la vitesse de déplacement et réduit le temps de recharge.

(2) Metro Royale : Honneur (à venir)

Nouveau chapitre disponible après la mise à jour du client.

1. Nouvelles récompenses disponibles à l’arrivée du nouveau chapitre. Cumulez de l’honneur pour obtenir des packs de voix, des tenues et d’autres récompenses !

2. Nouveaux classements hebdomadaires, dont ceux de butin et de défaite.

3. Amélioration des actions de base des ennemis du Front d’acier et des Cobras.

Nouveau système d’honneur de Metro Royale :

1. Votre honneur représente votre force dans Metro Royale. Cumulez de l’honneur pour obtenir des packs de voix, des tenues et d’autres récompenses.

2. Obtenez de l’honneur en éliminant des joueurs ou en ramassant des objets honorifiques. L’honneur augmente si vous atteignez l’honneur maximal. Obtenez de l’honneur en terminant les missions hebdomadaires du système d’honneur.

3. L’honneur est réinitialisé à la mise à jour d’un chapitre. Votre niveau d’honneur initial se base sur vos performances du chapitre précédent.

Nouveau mode Solo :

1. Le mode Solo est compatible avec toutes les cartes et tous les modes de Metro Royale.

2. Les joueurs solos ne verront pas de joueurs en équipe.

(3) S17 du Royale Pass : POUVOIR RUNIQUE (à venir)

1. Interface et récompenses de POUVOIR RUNIQUE : faites tourner la roue du destin, améliorez votre rang et obtenez des récompenses ! Choisissez Aube Resplendissante ou Faucille Fatale au rang 50, et atteignez le rang 100 pour l’ensemble Armure de Gardien et les nouveaux UZI et M16A4 !

2. Missions RP remaniées : moins de difficulté et plus de points.

3. Événement de Pack d’activité : achetez des packs, augmentez votre rang RP, et cumulez des points d’activité de mission à convertir en remboursements d’UC.

4. L’aventure est de retour avec POUVOIR RUNIQUE : accédez à l’onglet d’événement RP exclusif, obtenez des insignes de Metro et partez à l’aventure. Débloquez l’histoire et progressez gratuitement ou via des achats. Récupérez des provisions à échanger contre des ensembles, des véhicules, etc.

5. Sélection d’UC et d’AG améliorée : faites ce choix une seule fois par saison, et changez d’avis à tout moment.

Ajustement de la distribution des devises aux joueurs via les récompenses de rang : plus grande quantité donnée aux rangs inférieurs.

(4) Mode Armure motorisée (à venir)

1. Armure motorisée sur Livik. Créez l’armure motorisée en apportant des nanocristaux et un plan d’armure à la base de Matrix.

2. Deux chances de réapparaître ou de faire réapparaître vos coéquipiers pendant un match.

3. Plusieurs événements de Matrix disponibles.

(5) Dream Team (à venir)

1. Lorsque ce thème est disponible, un ponton conduisant au Coin de paradis apparaîtra, et un lapin en peluche géant apparaîtra sur l’île.

2. Les joueurs peuvent projeter un message de la Saint-Valentin dans le ciel afin que tout le monde puisse le voir !

PUBG Mobile est disponible gratuitement sur l’App Store (avec achats intégrés).