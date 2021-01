Dans un nouvel article sur son site dédié aux développeurs, Apple a donné des instructions sur la façon dont ils peuvent créer des icônes de document efficaces dans des applications optimisées pour macOS Big Sur. La société affirme que la conception et la mise en œuvre de bonnes icônes de documents aideront les utilisateurs à mieux identifier les fichiers dans une application.

Apple explique ce qui suit :

« Une bonne icône de document permet d’identifier le fichier sur le bureau, dans une fenêtre du Finder ou dans une boîte de dialogue ouverte, en particulier lorsque les aperçus ne sont pas disponibles. Ces icônes peuvent être affichées à l’écran en petit jusqu’à 16 pt ou en grand pour remarquer chaque détail de la conception. »

Dans certains scénarios, les développeurs peuvent également configurer leur document pour afficher un aperçu du contenu du fichier.

« Selon le type de fichier et les préférences personnelles, les icônes de document peuvent également afficher un aperçu du contenu. Si quelqu’un a choisi de ne pas afficher les extensions de document dans les Préférences Système, ces icônes peuvent fournir une aide supplémentaire pour déchiffrer le type de fichier et le programme natif. »

Apple affirme que macOS Big Sur permet aux développeurs de contrôler l’affichage des icônes de document tout au long de l’expérience utilisateur.

« Avec macOS Big Sur, vous pouvez personnaliser et contrôler la façon dont les icônes de document de votre application apparaissent sur le système. Nous allons vous montrer comment concevoir une icône exceptionnelle, l’intégrer dans votre projet Xcode et attribuer des types de documents et des identifiants de type. »

Les développeurs peuvent consulter toutes les informations concernant les icônes de document macOS Bir Sur sur le site Web des développeurs Apple.