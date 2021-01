LG et Dell ont dévoilé deux nouveaux moniteurs lors du CES 2021. LG a présenté le modèle UltraFine OLED Pro de 31,5 pouces, tandis que Dell a présenté le modèle UltraSharp 40 Curved, avec une diagonale de 40 pouces.

LG élargit la gamme de moniteurs UltraFine au CES 2021 avec un nouvel OLED Pro UltraFine. Ce moniteur adopte un panneau OLED de 31,5 pouces et offre une résolution 4K. Le panneau garantit une couverture DCI-P3 et Adobe RBG de 99% avec des couleurs précises.

LG n’a pas publié beaucoup d’autres détails, mais la marque a partagé une vidéo faisant la promotion de certaines fonctionnalités. Nous savons qu’il sera équipé d’un port USB-C, de trois ports USB-A, de deux connexions DisplayPort et HDMI.

Malheureusement, il n’y a pas d’informations sur les prix ou la disponibilité, mais nous ne nous attendons pas à ce que l’UltraFine OLED Pro soit bon marché. À titre de comparaison, le LG UltraFine 4K 24 pouces est au prix de 749 euros et l’UltraFine 5K 27 pouces est au prix de plus de 1300 euros. Bien que ces deux moniteurs aient une connectivité Thunderbolt, ce qui augmente les coûts, ils utilisent un panneau IPS, qui est moins cher qu’un OLED.

Au CES 2021, Dell lance le nouveau moniteur UltraSharp 40 Curved WUHD. Il s’agit du « premier moniteur WUHD ultra-large incurvé de 40 pouces au monde (5K2K) pour une productivité immersive ».

Le moniteur présente une densité de pixels de 140 ppp grâce à la résolution de 5120 × 2160 pixels. Pour les utilisateurs de Mac, l’une des fonctionnalités les plus importantes est la prise en charge de Thunderbolt 3, qui offre une connectivité avec un seul câble et permet à l’UltraSharp 40 de servir également de concentrateur pour d’autres périphériques et accessoires. Il supporte la charge jusqu’à 90 W et dispose de ports HDMI, Ethernet, USB-C et USB-A.

Le moniteur Dell UltraSharp 40 Curved WUHD (U4021QW) sera disponible le 28 janvier 2021, à partir de 2099,99 $.