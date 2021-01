Après quelques semaines d’attente, le nouveau chargeur MagSafe Duo d’Apple est enfin disponible sur Amazon.

Ce nouveau chargeur vous permet de recharger l’iPhone 12 avec le chargeur MagSafe et l’Apple Watch avec le connecteur magnétique classique.

De toute évidence, comme dans le chargeur MagSafe standard, le nouveau chargeur MagSafe Duo permet également de charger tous les appareils avec une charge sans fil Qi afin qu’il soit également compatible avec les modèles d’iPhone précédents et avec d’autres produits prenant en charge la charge sans fil.

De plus, le produit est si polyvalent qu’il peut également recharger les AirPods en posant le boîtier sans fil sur l’emplacement dédié à l’iPhone.

Le chargeur sans fil MagSafe Duo est disponible sur Amazon pour 149 € et s’avère être un très bon accessoire pour ceux qui veulent se débarrasser des câbles et pour ceux qui veulent un produit confortable et facile à transporter.