Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple fera une mise à jour importante pour ses systèmes d’objectifs de l’iPhone qu’à partir de 2023. Cela signifie que Cupertino exploitera le groupe d’objectifs à sept éléments utilisé sur l’iPhone 12 encore en 2022.

Introduit pour la première fois avec l’iPhone 12, le système d’objectifs 7P se trouve au sommet du module de caméra grand angle pour augmenter les capacités de collecte de lumière et réduire les aberrations chromatiques. Par rapport à la précédente matrice f/1.8 6P, le nouveau système fonctionne avec une ouverture équivalente à f/1.6.

Selon Kuo, Apple continuera à utiliser ce système d’objectifs 7P en 2021 et 2022, et n’apportera des améliorations significatives sur les iPhone qu’en 2023. Kuo s’attend à une concurrence de prix intense entre les principaux partenaires Largan et Genius Electronics pour le fourniture de ces composants.

Sunny Optical devrait également entrer dans l’offre d’Apple avec des objectifs 5P pour iPad et 7P pour iPhone en 2021 avec des parts de commande respectives de 10% et 15-20%. L’analyste pense que la société augmentera sa production d’au moins 50% en 2022, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les partenaires historiques Largan et Genius.

En 2022, l’iPhone 14 pourrait cependant intégrer une caméra périscope capable de garantir un zoom optique supérieur et d’autres améliorations importantes.