Après une longue phase de rumeurs et d’incertitudes, il semble que l’AirTag soit sur le point d’être lancé à tel point que les premiers accessoires commencent à arriver.

Nomad, connu pour sa gamme d’étuis pour appareils Apple, de chargeurs et plus encore, prévoit un porte-clés et un cordon pour lunettes ‌AirTag, comme en témoigne le leaker Evan Blass.

En règle générale, Apple ne fournit pas aux fabricants d’accessoires de détails sur ses projets avant le lancement de nouveaux appareils, de sorte que les rendus créés par Nomad sont probablement basés sur des rumeurs.

Le porte-clés conçu par Nomad dispose d’un boîtier en cuir mince qui semble avoir été créé pour un AirTag de forme carrée, tandis que la lanière de lunettes a un design arrondi.

Pour rappel, les AirTags fonctionneront de la même manière que les autres trackers d’objets, permettant aux utilisateurs de les attacher à divers accessoires importants tels que des appareils photo, des portefeuilles, des clés, des lunettes, etc. pour localiser ces objets en cas de perte.

Les rumeurs indiquent que l’AirTags sera équipé d’une puce U1 ultra-large bande intégrée pour avoir des informations de positionnement précises qui permettront également une fonctionnalité de suivi basée sur la réalité augmentée.

Nous avons vu les premiers signes de l’‌AirTag avec iOS 13, ainsi que des rumeurs suggérant qu’Apple prévoyait un lancement en 2020. Mais apparemment, son lancement a été retardé. Plus tôt ce mois-ci, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple commercialiserait l’AirTag en 2021, sans informations plus spécifiques.

Que pensez-vous de ce type de produit ? Envisagez-vous de l’acheter ? Dites-nous tout dans les commentaires.