Le système de transit Paris Smart Navigo commencera à fonctionner sur iPhone en utilisant Apple Wallet et le mode Express Transit à partir de février.

Actuellement, le métro parisien est basé sur un système d’authentification qui limite fortement l’adoption de la plateforme via les smartphones, notamment sur les iPhone. Selon un rapport du Parisien, à partir de 2021, tout cela changera et les utilisateurs pourront ajouter n’importe quel pass acheté directement à Apple Wallet. Le pass peut également être utilisé avec la fonction Express Transit d’Apple, ce qui signifie que l’iPhone continuera à fonctionner comme un pass numérique même avec une batterie faible, jusqu’à cinq heures.

Lorsqu’une carte est utilisée en mode Express Transit, l’iPhone ou l’Apple Watch peut être authentifié par un terminal sans avoir besoin d’autoriser via Face ID ou un mot de passe. Cela rend l’utilisation de l’appareil beaucoup plus rapide et plus pratique lors du passage à travers des terminaux bondés.

Pour l’instant, ni Apple ni l’autorité française des transports n’ont officiellement confirmé l’arrivée du support Paris Smart Navigo sur Apple Wallet. Pour le moment, le système de transport express est déjà utilisé dans les métros de Londres et de Washington DC.