Sonnet, le leader des appareils externes Thunderbolt 3, vient d’annoncer le lancement des nouveaux eGPU Breakaway Puck Radeon RX 5500XT et Breakaway Puck Radeon RX 5700 eGPU.

Ces appareils remplacent les générations précédentes des eGPU RX 560 et RX 570, bien que les modèles nouvellement lancés ne disposent pas des meilleures et dernières cartes qu’AMD puisse offrir. Cependant, une nouvelle fonctionnalité annoncée par ces modèles est la compatibilité avec le Pro Display XDR d’Apple et d’autres moniteurs 6K.

Si vous n’avez pas encore acheté de moniteur Pro Display XDR parce que votre eGPU n’était pas pris en charge, vous n’avez plus d’excuses. Les dernières rondelles eGPU Breakaway Pucks de Sonnet, basées sur les cartes graphiques de la série 5000 d’AMD, prennent en charge les écrans haut de gamme d’Apple. Avec ces nouvelles cartes, vous pourrez connecter simultanément trois moniteurs 4K 60Hz (quatre avec un adaptateur) ou un moniteur 6K et deux autres moniteurs 4K, ce qui vous permet de travailler avec n’importe quel appareil Thunderbolt 3.

Les eGPU Breakaway Pucks sont compatibles avec les MacBook Air, MacBook Pro Mac mini ou iMac basés sur Intel, mais pas encore avec les machines plus récentes d’Apple équipées de puces M1. Les moniteurs USB-C et Thunderbolt 3 sont pris en charge, mais il existe également un port HDMI, DisplayPort et deux ports USB-A, qui offrent une meilleure compatibilité en ce qui concerne les périphériques et les moniteurs.

Les eGPU Breakaway Puck offrent jusqu’à 60 W de charge via le même câble qui transporte les flux de données et vidéo, créant ainsi une solution à câble unique pour de nombreux ordinateurs. La conception compacte facilite également leur placement sur le bureau.

Prix ​​et disponibilité

Pour le moment, les nouveaux eGPU sont disponibles exclusivement sur le site officiel au prix de 599,99 $ pour la version avec RX 5500XT et 899,99 $ pour celle avec RX 5700.