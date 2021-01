L’application OneDrive de Microsoft sur iOS aura des fonctionnalités utiles liées au PDF d’ici la fin du mois. Selon la roadmap de Microsoft 365, les signets et les balises pour les PDF arrivent dans l’application OneDrive sur iOS, qui devrait également pouvoir les faire pivoter pour une visualisation plus facile.

La roadmap de Microsoft 365 est un excellent moyen de rester à jour sur ce qui se passe sur les applications Microsoft, mais elle ne nous donne pas une fenêtre de temps très précise. Les nouvelles fonctionnalités PDF devraient arriver d’ici la fin de ce mois.

À quoi serviront les balises et les signets ? En les insérant dans des parties spécifiques d’un fichier PDF, il sera plus facile de s’y retrouver et nous pourrons revenir à l’un de ces points, peut-être là où nous avons arrêté de lire, à tout moment très rapidement. Il est surprenant, cependant, qu’il ait fallu si longtemps pour pouvoir faire pivoter les PDF, mais cette fonctionnalité sera sûrement un ajout bienvenu pour les utilisateurs.

OneDrive pour iOS est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store.