L’introduction de la charge sans fil MagSafe avec les iPhone 12 n’a pas apporté la fonction de charge inversée, qui pourrait venir avec l’iPhone 13. Et si les prochains AirPods 3 supportaient également la charge via MagSafe ?

Hacker 34 a justement créé un nouveau concept du prochain AirPods 3, disponible sur YouTube, qui imagine à quoi pourraient ressembler les nouveaux écouteurs d’Apple. On passe d’un tout nouveau design, similaire à celui des AirPods Pro, à une nouvelle puce H2 avec un meilleur traitement du son et une bande ultra-large, de nouvelles couleurs, une autonomie jusqu’à 30 heures avec le boîtier fourni, jusqu’à la charge inversée via MagSafe.

Combien d’entre vous souhaiteraient pouvoir recharger les futurs AirPods 3 simplement en les plaçant à l’arrière de l’iPhone à l’aide du MagSafe ? Peut-être que dans le futur, ce sera possible. En attendant, vous vous invitons à jeter un œil à ce concept présenté en vidéo :