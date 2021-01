Très peu de fabricants ont proposé un système similaire au Face ID d’Apple sur les smartphones, tablettes ou PC. Intel annonce aujourd’hui RealSense ID : la véritable alternative au système d’Apple également en termes de sécurité.

RealSense ID fonctionne exactement comme Face ID. Jusqu’à présent, la solution d’Apple était la plus sûre en termes de déverrouillage facial disponible sur le marché. Au fil du temps, de nombreux fabricants de smartphones Android ont introduit le déverrouillage du visage qui est généralement accordé via la reconnaissance 2D. La vraie force du système Cupertino est de reconnaître le visage enregistré sur votre appareil avec deux caméras. Le système, par essence, reconnaît le visage en 3D et permet un niveau de sécurité inégalé.

Le système à double caméra est la force de RealSense ID : le système, comme celui d’Apple, cartographie le visage de l’utilisateur en 3 dimensions. Il reconnaît donc les points uniques de votre visage et vous permet d’accéder aux smartphones et autres appareils en toute sécurité et rapidement.

Voici un extrait de ce qu’Intel a dit à propos de son nouveau système :

« Avec un processus d’enregistrement simple et aucune configuration réseau requise, Intel RealSense ID offre une solution naturelle et très précise qui facilite la connexion sécurisée à vos appareils. D’un simple coup d’œil, les utilisateurs pourront déverrouiller rapidement les futurs appareils compatibles. Le système combine une profondeur active avec un réseau neuronal spécialisé, un système sur puce dédié et un élément sécurisé intégré pour crypter et traiter les données des utilisateurs rapidement et en toute sécurité. »

Intel a également ajouté que RealSense ID peut être intégré dans les systèmes de verrouillage intelligent, l’accès contrôlé, les guichets automatiques et d’autres appareils, y compris les smartphones. L’entreprise vante également les atouts du système : il intègre des systèmes avancés « anti-clonage » tels que la reconnaissance des tentatives de déverrouillage avec des images, des vidéos ou d’autres méthodes illégales.

Pour rappel, l’introduction de Face ID a eu lieu avec l’iPhone X en 2017. Depuis lors, presque aucun fabricant n’a intégré des systèmes similaires dans ses appareils. La raison ? Le système d’Apple nécessite l’utilisation de deux capteurs. Cela oblige essentiellement les fabricants à utiliser beaucoup d’espace à l’avant d’un smartphone ou d’un autre appareil. Tout cela contraste avec la tendance actuelle des fabricants à proposer des appareils plein écran.

Tout comme Face ID, RealSense ID affiche également un taux d’échec de sécurité de seulement 1 par million de déverrouillages.

Au cours des prochains mois, nous comprendrons la portée de cette annonce lorsque nous verrons les premières intégrations de RealSense ID sur des appareils d’autres fabricants.