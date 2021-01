Selon un nouveau brevet, l’Apple Watch pourrait offrir un haut niveau de précision lors de la surveillance de la pression artérielle à l’avenir.

Apple a introduit la surveillance de l’oxygène dans le sang sur l’Apple Watch Series 6, offrant aux utilisateurs la possibilité de surveiller encore mieux leur santé. Cette fonction s’ajoute à la capacité de détecter la fréquence cardiaque et les fonctions ECG. Cependant, une mesure sanguine importante qui n’a pas été incluse jusqu’à présent est la surveillance de la pression artérielle.

La surveillance de la tension artérielle serait idéale pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle, car elle est utilisée comme indicateur de problèmes de santé potentiels. Une surveillance continue et à long terme de la pression artérielle pourrait aider à identifier des schémas spécifiques d’hypertension et en même temps améliorer les traitements médicaux. Les rumeurs sur la mise en œuvre possible d’une fonction de détection de la pression artérielle ne manquent pas, mais le principal problème qu’Apple doit résoudre est dû à la taille extrêmement petite de l’Apple Watch elle-même et au fait qu’elle prend des mesures de pression artérielle sans nécessiter d’équipement supplémentaire, comme des électrodes ou un brassard de tensiomètre.

La petite taille de l’Apple Watch limite les capteurs qui pourraient être utilisés, ce qui peut introduire des erreurs dans les lectures. De plus, la position de l’Watch (poignet) n’est pas la meilleure pour lire la pression artérielle, car de nombreux ligaments, os et autres structures pourraient interférer avec les mesures.

Un brevet accordé à Apple par l’USPTO illustre un système pour une Apple Watch ou un autre appareil capable de mesurer la tension artérielle. Le même système serait également capable de gérer la multitude de facteurs potentiels qui pourraient entraîner une mauvaise lecture.

Le système se compose en grande partie d’un capteur de pression pour mesurer un signal de pression d’une artère cible, pressé dans le poignet par un actionneur. L’actionneur est ensuite couplé à un capteur supplémentaire pour surveiller le déplacement de l’extrémité de contact et est utilisé pour calculer la quantité correcte de pression requise pour effectuer une lecture. Enfin, un processeur utilise les lectures pour surveiller le moment où le capteur de pression entre en contact ou se sépare du poignet, pour identifier la pression artérielle moyenne de l’artère cible et la quantité de déplacement lorsque l’extrémité de contact du groupe se déplace.

De plus, au lieu d’être à l’intérieur du corps principal de l’Apple Watch, le capteur pourrait être positionné à l’extrémité d’un bracelet, une position plus appropriée pour accéder aux artères et aux veines nécessaires pour mesurer la pression artérielle.