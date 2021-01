WhatsApp a en effet mis à jour sa politique de confidentialité, dont le contenu est certainement destiné à susciter beaucoup de controverses.

Avec une notification directe dans l’application, la populaire application appartenant à Facebook informe ses utilisateurs des nouveaux changements de confidentialité. Parmi les changements les plus importants, la manière dont WhatsApp gérera les données des utilisateurs et la manière dont les entreprises utiliseront les services hébergés par Facebook seront modifiées. Cependant, l’intégration de WhatsApp dans l’écosystème des services Facebook présente un intérêt particulier. Ce changement entrera en vigueur à partir du 8 février 2021 et l’acceptation des informations sera OBLIGATOIRE pour continuer à utiliser WhatsApp.

Ce dernier point est certainement le plus inquiétant du point de vue de la vie privée, compte tenu des précédents bien connus de la société de Zuckerberg. L’intégration progressive avec Facebook était déjà connue de tous mais l’entreprise était initialement prête à laisser cette décision à l’utilisateur. Cependant, avec cette nouvelle modification de la politique de confidentialité, vous n’aurez pas le choix et vous devrez accepter l’intégration, sous peine d’impossibilité d’utiliser WhatsApp. L’entreprise précise que cette intégration ne servira qu’à améliorer les services et à personnaliser les contenus et les offres. Néanmoins, nous sommes sûrs que ce nouveau changement déclenchera plusieurs controverses. Nous verrons donc dans les semaines à venir si l’entreprise pourra achever l’intégration ou si des organismes extérieurs interviendront pour arrêter cette intégration redoutée.

Que pensez-vous de cette étape de Facebook ? Accepterez-vous ces changements ou utiliserez-vous d’autres applications ?