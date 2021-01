Le président américain Donald Trump a signé un décret interdisant les transactions via huit applications chinoises, dont WeChat Pay et AliPay.

Comme indiqué par Reuters, l’ordonnance interdit tout type de transaction économique aux États-Unis via l’une des huit applications interdites, dont la liste complète comprend Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay et WPS Office.

Le décret sera actif avant le 20 janvier, lorsque Trump quittera officiellement la Maison Blanche. Les raisons énumérées dans le document sont assez claires :

« En accédant aux appareils électroniques personnels tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, les applications logicielles chinoises peuvent accéder et acquérir de vastes étendues d’informations auprès des utilisateurs, y compris des informations personnelles sensibles et des informations privées.

Cette collecte de données permettrait à la Chine de suivre les emplacements des employés et entrepreneurs fédéraux et de constituer des dossiers de renseignements personnels. »

Les applications bloquées sont très populaires, en particulier parmi les utilisateurs chinois vivant aux États-Unis, notamment en ce qui concerne WeChat. Ce nouvel ordre exécutif s’ajoute à ceux déjà émis (puis bloqués par plusieurs tribunaux) contre TikTok.