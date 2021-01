Khaos Tian a souligné la présence d’un nouveau paramètre intéressant dans l’application Training pour Apple Watch. Appelé « Time to Walk », le paramètre décrit une fonction dans laquelle les exercices de marche sont téléchargés sur la montre lorsqu’elle est connectée à l’alimentation et que l’iPhone est à proximité.

Ce commutateur s’affiche à la fois sur la smartwatch et sur l’application Watch sur l’iPhone. Pour le moment, cela ne semble pas encore fonctionner, il est donc probable qu’il sera activé côté serveur à l’avenir. Le nom « Time to Walk » rappelle les rappels « Time to Stand », qui encouragent les utilisateurs à se lever et à marcher toutes les heures. Il y aura probablement des objectifs à atteindre une fois par jour lorsque cette fonctionnalité sera mise en œuvre.

Cela pourrait être un autre signal qui confirmerait l’arrivée des entraînements audio guidés sur l’Apple Watch. Les entraînements Time to Walk ressemblent à des séances d’entraînement audio guidées, comme le confirment les références à « WORKOUT_GUIDED_WALK » figurant dans le code source bêta d’iOS 14.4.

Standalone Fitness+ support coming soon? (On iOS 14.4 beta, not actually working right now) pic.twitter.com/lz9ZK603SZ — Khaos Tian (@KhaosT) January 5, 2021

Cette fonction pourrait également être en quelque sorte associée au service Fitness+ récemment lancé par l’entreprise aux États-Unis, qui n’inclut actuellement aucun type d’entraînement en extérieur. Une offre de formation audio-guidée aurait certainement du sens. Pour le moment, les chaînes de code source montrent que l’application Fitness inclura ces nouveaux entraînements audio guidés, mais il est difficile de savoir s’ils seront disponibles à tout le monde ou uniquement via l’abonnement Fitness+.

Enfin, toujours à partir du code source, il apparaît qu’Apple travaille également sur la fonction « Time to Push » pour les personnes qui ont un handicap physique et ne peuvent pas marcher.