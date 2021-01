Apple étudie l’intégration de bobines de charge plus inductives dans les futurs MacBook et iPad pour les utiliser comme chargeurs sans fil pour les iPhone et autres appareils. Mais pas seulement cela, l’idée d’Apple est de créer un véritable écosystème de recharge sans fil.

Le brevet, intitulé « inductive charging between electronic devices », couvre la technologie de charge inductive d’appareil à appareil qui peut être intégrée aux MacBook et iPad.

Ce brevet souligne également comment tous les appareils portables d’Apple, y compris l’Apple Watch, l’iPhone, l’iPad et le MacBook, pourraient utiliser ensemble un écosystème de chargement sans fil. Les images incluses dans le brevet montrent un nombre important de placements de bobines différents pour une gamme d’appareils Apple portables afin de faciliter ce système.

Apple parle d’une grande variété d’implémentations possibles pour le chargement sans fil d’appareil à appareil. Par exemple, le couvercle d’un MacBook peut contenir une série de bobines inductives orientées vers le haut, permettant aux appareils de se charger tout en reposant dessus. Les bobines peuvent également être placées sur les repose-mains et le trackpad d’un MacBook.

Fondamentalement, le système de charge sans fil est bidirectionnel, les appareils pouvant recevoir et transmettre de l’énergie via des bobines inductives, ce qui permet aux utilisateurs de choisir quel appareil charger. L’appareil peut également être automatiquement déterminé par le logiciel en fonction du produit le plus chargé.

La stratégie proposée par Apple semble être d’incorporer des bobines de charge inductives soigneusement placées sur chaque appareil portable. Par exemple, le brevet explique comment les bobines peuvent être positionnées le long de l’avant et de l’arrière d’un iPad, ce qui lui permet d’être chargé sans fil d’un côté tout en transmettant la charge à un autre appareil de l’autre côté. Par conséquent, le système proposé est hautement interchangeable, avec un grand nombre de combinaisons possibles d’appareils et d’emplacements.

Apple parle également de la possibilité de charger plusieurs appareils simultanément en utilisant différentes sources d’alimentation. Une image montre une Apple Watch en cours de chargement depuis un iPhone, l’iPhone se chargeant depuis un iPad, l’iPad depuis un MacBook et le MacBook depuis un câble d’alimentation.

Lorsqu’un appareil plus petit est placé sur l’écran d’un appareil plus grand, comme une Apple Watch à l’avant d’un ‌iPad‌, l’écran de l’iPad‌ peut indiquer sa « condition d’alignement » et son pourcentage de charge.

Une autre intégration logicielle plus créative propose que si un écran d’iPad‌ est obstrué par le chargement d’un ‌iPhone‌ dessus, l’interface utilisateur de l’iPad‌ pourrait s’adapter pour n’afficher que le contenu sur la partie libre de l’écran. Il existe également des dispositions dans lesquelles l’iPhone peut être utilisé pour afficher le contenu qui a été bloqué sur l’écran de l’iPad.

Le brevet fait également référence à un système d’aimants qui pourrait être utilisé pour aligner des appareils les uns sur les autres pour le chargement, tout comme le MagSafe sur l’iPhone 12.

Si Apple intégrait vraiment la technologie proposée, cela créerait un système de charge sans fil unifié sur tous ses appareils portables. La charge inductive d’appareil à appareil semble faisable et aiderait Apple à synthétiser sa gamme de méthodes de charge par ailleurs fragmentée, mais on ne sait pas comment Apple aborderait les inévitables problèmes d’efficacité thermique et énergétique.