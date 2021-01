Monica Lozano, présidente-directrice générale de la College Futures Foundation, a été élue au conseil d’administration d’Apple.

Monica Lozano apporte avec elle plusieurs expériences de leadership dans les secteurs public et privé, ainsi qu’une longue et historique collaboration en tant que défenseur de l’équité, des opportunités et de la représentation, autant d’éléments qu’Apple aime vraiment. Lozano est également membre des conseils d’administration de Target et de Bank of America.

Apple a cité les expériences de Lozano dans le domaine de l’équité et de la représentation dans la présentation officielle après sa nomination au conseil d’administration :

« Dans son rôle de PDG de la College Futures Foundation, Lozano a été un défenseur infatigable de l’élargissement de l’accès à l’enseignement supérieur, en collaborant avec des organisations philanthropiques, les gouvernements des États et les communautés locales pour améliorer les opportunités pour les étudiants à faible revenu et les étudiants de couleur. »

« Monica a été une véritable leader et pionnière dans les affaires, les médias et un cercle toujours plus grand d’efforts philanthropiques pour créer un avenir plus équitable dans nos écoles et dans la vie de tous », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Ses valeurs et sa vaste expérience aideront Apple à continuer à se développer, à innover et à être une force positive dans la vie de nos équipes, clients et communautés ».

Arthur Levinson, président d’Apple, a déclaré : « Monica a été une pionnière dans chaque organisation assez chanceuse pour bénéficier de sa vision et de son expertise. Après des recherches approfondies et fructueuses, je ne pourrais pas être plus confiant dans l’impact positif que Monica aura sur notre conseil d’administration et sur Apple dans son ensemble ».

Lozano a exprimé sa proximité avec la vision d’Apple de la technologie en tant que force qui autonomise tout le monde :

« J’ai toujours admiré l’engagement d’Apple à l’idée que la technologie, à son meilleur, devrait permettre à tous d’améliorer leur vie et de construire un monde meilleur. J’ai hâte de travailler avec Tim, Art et les autres membres du conseil d’administration pour aider Apple à faire progresser ces valeurs et à bâtir sur une histoire riche et productive. »

Monica Lozano a passé la majeure partie de sa carrière en tant que rédactrice et éditrice de La Opinión, le plus grand journal de langue espagnole des États-Unis, avant de devenir PDG et présidente de la société mère ImpreMedia.

En tant que femme et fille d’Américains d’origine mexicaine de première génération, la nomination répondra en quelque sorte aux critiques selon lesquelles le conseil d’administration d’Apple est rempli « d’hommes blancs ».