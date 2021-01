Jamf, la société de gestion commerciale dédiée aux produits Apple, a annoncé que la plate-forme gère désormais plus de 20 millions d’appareils dans le monde et dessert plus de 47 000 clients.

Rien qu’en 2020, Jamf a enregistré une augmentation de 4 millions d’appareils et de 10000 clients, suffisamment pour gérer 25 des marques les plus précieuses au monde selon la liste publiée par Forbes.

« En 2015, Jamf avait 13 ans et gérait moins de 4 millions d’appareils pour environ 5 000 clients. Cette année-là, alors que la société remarquait un nombre croissant de professionnels demandant à utiliser les produits Apple au travail, nous nous sommes fixé un objectif ambitieux pour autonomiser la nouvelle main-d’œuvre et aujourd’hui nous gérons 20 millions d’appareils Apple », a déclaré Dean Hager, PDG. par Jamf. « Grâce à notre mission d’aider les organisations à réussir avec Apple, nous sommes fiers d’avoir franchi cette étape et, plus important encore, d’avoir permis à tant d’organisations d’aider leurs employés, médecins, infirmières, enseignants et étudiants à réussir le meilleur de la technologie ».

Jamf exploite les 10 plus grandes banques américaines, les 10 meilleures universités mondiales, 16 des 20 meilleurs hôpitaux américains et 7 des 10 plus grandes entreprises technologiques du classement Fortune 500.

Pour ceux qui ne connaissent pas Jamf, il s’agit d’un logiciel de gestion d’entreprise que les entreprises, les écoles, les hôpitaux et les organisations gouvernementales utilisent pour gérer les appareils Apple.