Après une année de hauts et de bas, TrendForce prédit que le marché mondial des smartphones commencera lentement à se redresser en 2021, à une exception près.

Les estimations de TrendForce suggèrent que Huawei ne bénéficiera pas de cette croissance du marché mondial des smartphones, car la société chinoise disparaîtra du Top 6 des plus grands fabricants au monde.

En 2020, la production mondiale de smartphones a chuté de 11% d’une année sur l’autre pour un total de 1,25 milliard d’unités. Cette année, TrendForce s’attend à ce que les ventes augmentent de 9% à 1,36 million d’unités, car davantage de personnes remplacent les anciens appareils et les marchés émergents connaissent une croissance significative. Cependant, TrendForce tient à souligner que cette reprise dépend également de la manière dont la pandémie continuera d’impacter l’économie et de la pénurie mondiale de puces qui entraîne actuellement des retards de production dans le secteur de l’électronique.

En 2020, les six premières marques de smartphones par ordre de volume de production étaient Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO et Vivo. Mais cette année, TrendForce s’attend à ce que Huawei sorte de ce classement, avec le nouveau Top 6 composé de Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo et Transsion. Ces six entreprises devraient représenter 80% du marché mondial des smartphones en 2021, tandis que Huawei se classera septième.

La principale raison du déclin de Huawei est le désinvestissement d’Honor, sa marque de smartphones économiques. Huawei a confirmé en novembre qu’il vendait Honor à un consortium d’entreprises pour sauver la chaîne d’approvisionnement de la division de l’impact des restrictions commerciales imposées par le gouvernement américain.

En ce qui concerne les iPhone, Apple devrait être en mesure de produire 230 millions de smartphones d’ici la fin de 2021, soit une augmentation de 20% par rapport à l’année dernière. Ce serait un résultat très positif après une période compliquée, de manière à égaler le record atteint en 2015.

Ce résultat serait atteint grâce aux excellentes ventes de l’iPhone 12, qui après quelques semaines de lancement ont été confirmés comme les appareils les plus vendus au monde. La tendance devrait se poursuivre pendant plusieurs mois, notamment en ce qui concerne les modèles Pro et Pro Max. Au cours de 2021, Apple pourrait lancer un nouvel iPhone SE (peu probable) et introduira certainement de nouveaux smartphones à l’automne. La Chine et les États-Unis resteront les principaux marchés de vente d’iPhone.