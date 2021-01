Apple a temporairement fermé les 18 Apple Store restés ouverts jusqu’ici au Royaume-Uni à la suite d’un nouveau confinement en Angleterre et en Écosse.

Apple compte actuellement 38 magasins de détail au Royaume-Uni, dont 20 avaient déjà fermé entre le 22 décembre et début janvier. Tous les emplacements encore ouverts fonctionnaient avec un ramassage en magasin ou express des commandes passées en ligne uniquement, à la suite des restrictions de niveau 4 annoncées en décembre par le gouvernement britannique en raison de la pandémie de COVID-19.

