Foxconn, le plus grand fournisseur et partenaire d’Apple, semble avoir décidé de se lancer dans le secteur des véhicules électriques. Selon un rapport de Bloomberg, le constructeur taïwanais est en pourparlers pour investir dans la startup chinoise de véhicules électriques Byton.

Foxconn s’attend à investir environ 200 millions de dollars dans l’entreprise pour commencer la production de masse de la voiture Byton M-Byte d’ici le premier trimestre de 2022. L’annonce pourrait arriver dès aujourd’hui. Cet investissement ne devrait pas surprendre, car plusieurs entreprises technologiques investissent de plus en plus d’argent dans le développement de voitures de nouvelle génération, y compris des véhicules entièrement électriques et des technologies intelligentes pour la conduite autonome et les systèmes de communication inter-voitures. Byton, la société dans laquelle Foxconn investirait, est l’une des sociétés de véhicules électriques les plus en vue de Chine. Cependant, elle a fait face à une année 2020 très difficile, à tel point qu’elle a suspendu ses opérations en juillet et a licencié plusieurs employés.

Foxconn est également le partenaire de fabrication le plus important d’Apple, qui, selon les dernières rumeurs, envisage sérieusement de développer une voiture autonome. Certaines rumeurs ont indiqué 2024 comme date d’arrivée de la voiture Apple, mais cette information ne semble pas confirmée pour l’instant.