Gene Munster, analyste chez Loup Ventures, affirme qu’Apple atteindra bientôt une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars.

Cette analyse intervient après qu’Apple soit devenue la première société cotée en bourse aux États-Unis à dépasser une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars en août. Vendredi, la société était évaluée à 2 300 milliards de dollars.

Munster dit que le cours de l’action d’Apple devrait atteindre 200 dollars sous peu, ce qui permettra d’atteindre plus facilement la barre des 3 000 milliards de dollars de capitalisation. L’analyste a poursuivi en affirmant que si l’iPhone et le passage à la 5G augmenteront les ventes, les Mac et les iPad en feront de même, car de plus en plus de personnes travaillent et étudient à domicile.

Enfin, Munster dit qu’Apple sera également l’entreprise technologique à la croissance la plus rapide en 2021.