Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent désormais participer au défi d’activité « Ring in the New Year » lancé par Apple à ces heures.

Le défi d’activité « Ring in the New Year » encourage les utilisateurs d’Apple Watch à fermer les trois anneaux pendant sept jours consécutifs. Pour ce faire, les utilisateurs doivent faire de l’exercice et utiliser leur Watch pour suivre les entraînements.

Ce défi est dédié à la nouvelle année et peut être complété d’ici le 31 janvier, avec un objectif plus ardu que les précédents défis. Si vous terminez les trois anneaux au cours des sept jours consécutifs, Apple vous récompensera avec des badges exclusifs, ainsi qu’un ensemble d’autocollants que vous pouvez utiliser dans Messages et FaceTime.