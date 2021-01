Amazon a annoncé l’acquisition officielle de Wondery, la startup de podcast qu’Apple a également tenté d’acquérir ces dernières semaines.

Dans le communiqué de presse, Amazon indique que Wondery a signé un accord pour rejoindre Amazon Music, apportant aux États-Unis des podcasts populaires tels que « Dirty John » et « Dr. Death » dans l’offre existante sur le service de streaming. Tous les podcasts Wondery actuellement disponibles continueront d’être produits à l’avenir.

Amazon n’a pas fourni de détails sur l’acquisition, mais le chiffre devrait se situer entre 300 et 400 millions de dollars. Ce prix aurait été jugé trop élevé par Apple.

« Nous sommes heureux d’annoncer que Wondery a signé un accord pour rejoindre Amazon Music. Wondery est un éditeur de podcasts innovant qui a fait ses preuves dans la création et la production de podcasts de premier ordre qui divertissent et éduquent les auditeurs, notamment « Dirty John », « Dr. Death »,« Business Wars » et « The Shrink Next Door ». Wondery ravit déjà les auditeurs avec sa collection de podcasts immersifs, et la société fait évoluer ce moyen de divertissement en une expérience vraiment nouvelle et passionnante. »

Apple semblait également intéressée par l’acquisition de Wondery, étant donné que l’énorme catalogue de podcasts de la startup aurait fourni à l’entreprise une bibliothèque de contenus originaux qu’elle pourrait distribuer aux utilisateurs et être exploitée pour de futures émissions à proposer sur Apple TV+. Par exemple, Wondery travaille déjà sur WeWork, une série qui arrivera sur Apple TV+. Celle-ci qui est basée sur l’un des podcasts de la plateforme. Cette acquisition pourrait toutefois changer les projets futurs : si les droits WeWork ont ​​déjà été achetés par Apple et qu’il n’y aura donc pas de surprises, d’autres podcasts produits par Wondery pourraient se transformer en émissions télévisées distribuées uniquement sur Amazon Prime Video.

Après Spotidy, Amazon décide également de se concentrer fortement sur les podcasts, obligeant Apple à répondre par des investissements ciblés pour la création de nombreux contenus originaux et exclusifs.