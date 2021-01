Apple a fait marche arrière et ne supprimera pas l’utilitaire « Amphetamine » du Mac App Store après les menaces de ces derniers jours.

Comme indiqué par le développeur, Apple avait menacé de supprimer l’application en raison de son nom, car « Amphetamine » enfreignait les directives de l’application 1.4.3 en faisant référence à « l’usage du tabac, les produits de vapotage, les drogues illégales ou quantités excessives d’alcool ».

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Amphetamine est une application gratuite sur le Mac App Store qui empêche votre Mac de se mettre en veille et peut donc être utile dans diverses circonstances. L’application a été publiée sur le magasin en 2014, mais Apple n’a contacté que récemment le développeur William Gustafson pour l’informer des violations des directives du Mac App Store.

Plus précisément, l’app Amphetamine a été accusée d’avoir enfreint cette règle :

« Les applications qui encouragent la consommation de produits du tabac et de vaporisateurs, de drogues illégales ou de quantités excessives d’alcool ne sont pas autorisées sur l’App Store. Les applications qui encouragent les mineurs à consommer l’une de ces substances seront rejetées. Il est interdit de faciliter la vente de marijuana, de tabac ou de substances contrôlées (sauf dans les pharmacies agréées).

Votre application semble promouvoir l’utilisation inappropriée de substances contrôlées. En particulier, le nom et l’icône de votre application incluent des références à des substances contrôlées et des pilules. »

La société a ensuite averti Gustafson que, s’il ne changeait pas son nom et son icône, l’application serait supprimée du Mac App Store. Gustafson a rapidement fait appel et a été contacté par Apple pour discuter de la situation :

« Le 2 janvier 2021, j’ai reçu un appel d’Apple pour discuter des résultats de mon appel. Lors de cet appel, un représentant d’Apple a déclaré que la société reconnaît désormais que le mot « amphétamine » et l’icône de la pilule sont utilisés « métaphoriquement » et non dans un « sens médical ». »

Finalement, Apple a reculé et Amphetamine peut rester sur le Mac App Store sans avoir à changer son nom ou son icône. Cependant, pour beaucoup, il s’agit d’un autre exemple de l’approche incohérente d’Apple pour appliquer les directives, car il existe de nombreuses autres applications sur le Mac App Store avec des références à des drogues légales et illégales, dans de nombreux cas bien plus importantes que l’amphétamine.