Apple réfléchit à de nouveaux claviers adaptatifs avec de petits écrans sur les touches individuelles, afin qu’ils puissent changer dynamiquement les étiquettes en fonction des usages des utilisateurs.

Le brevet explique comment chaque touche d’un clavier peut avoir un écran associé connecté à des « circuits de commande dans le clavier » via un faisceau de fibres appropriées. Apple ajoute que chaque touche serait constituée d’une plaque de fibre optique avec une première et une deuxième surface opposée et un petit écran OLED pour fournir son étiquette.

Ce système permettrait à l’ensemble du clavier d’être reconfigurable avec des étiquettes qui peuvent changer selon les besoins. Le brevet souligne que les claviers pourraient être reconfigurés « pour différentes langues, pour convertir temporairement un clavier standard en un clavier de jeu dans lequel les touches correspondent à des actions de jeu particulières, ou pour changer le comportement associé à la pression des touches sur le clavier ».

Chaque touche peut également fournir un « retour visuel » pour indiquer son statut, par exemple si elle correspond à une lettre majuscule ou minuscule ou à une compétence active pendant le jeu.

Que diriez-vous d’un tel clavier sur un futur MacBook ?