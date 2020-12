Une nouvelle étude de Flurry Analytics montre que neuf des dix meilleurs smartphones activés le jour de Noël 2020 aux États-Unis étaient des iPhone.

Le jour de Noël aux États-Unis est celui qui représente le plus grand nombre d’activations de smartphones de toute l’année, c’est donc un bon moyen d’analyser les préférences des consommateurs.

L’iPhone 11 était l’appareil le plus activé au 25 décembre 2020, avec une augmentation de 5% par rapport à la moyenne de la période précédente qui va du 18 au 24 décembre. C’est la deuxième année que l’iPhone 11 prend la première place, suivi de l’iPhone XR et de l’iPhone 12 Pro Max. Ce dernier modèle continue de connaître une forte demande de la part des utilisateurs.

L’iPhone 12 occupe la quatrième place, suivi de l’iPhone 11 Pro Max, de l’iPhone SE 2020, de l’iPhone 12 Pro, de l’iPhone 8 Plus et de l’iPhone 8. Dans le Top 10 des smartphones les plus activés à Noël, il n’y a qu’un seul appareil non Apple, le LG K30 .

Les données montrent également que les utilisateurs américains ont regardé attentivement les prix des appareils, comme le confirme le grand succès d’appareils tels que l’iPhone 11, l’iPhone XR et le LG K30. Cependant, les activations de smartphones ont chuté de 23% par rapport au jour de Noël de 2019.

Du côté des applications, la période de Noël a confirmé une tendance positive qui dure depuis des mois, avec une dépense totale de 407 millions d’euros sur l’App Store et le Google Play Store (+34,5% sur un an). Au total, l’App Store a représenté 68,4% des dépenses totales, soit 278,6 millions de dollars.