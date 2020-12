Le Leaker Mr-white, qui dans le passé a partagé des détails précis sur certains produits Apple, a posté plusieurs images de ce qui semble être le matériel interne des AirPods Pro 2. Ces écouteurs pourraient être disponibles en deux tailles différentes.

Sur la photo ci-dessus, vous pouvez voir que les câbles sont de deux tailles différentes, donc selon Mr-white, Apple est prête à sortir deux versions différentes des AirPods Pro 2.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg — Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

Dans le passé, d’autres rumeurs ont suggéré que la prochaine version des AirPods Pro aura un design plus compact sans tige courte. En outre, les nouveaux écouteurs devraient présenter une forme arrondie plus proche des modèles de sociétés comme Google et Samsung. Pour cette raison même, il peut être judicieux de proposer différentes tailles pour une meilleure ergonomie.

Mr-white affirme que les AirPods 2 auront une puce W2, sans toutefois divulguer d’autres détails à ce sujet. Les AirPods Pro de deuxième génération devraient sortir en 2021.