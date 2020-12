L’action d’Apple a ouvert aujourd’hui à un nouveau sommet historique de 138,05$, dépassant le précédent record d’ouverture de la société de 137,59 $ établi le 2 septembre 2020.

Apple a vu le cours de son action augmenter de près de 150% par rapport à la fin de mars 2020, qui était de 57,02 $, une très mauvaise période surtout en raison des premiers stades de la pandémie de la COVID-19. La pandémie a cependant fait prospérer certains secteurs de l’entreprise, qui a enregistré une forte demande pour des appareils tels que les Mac et iPad et des services, notamment grâce à l’augmentation du « télétravail ».

En octobre dernier, Apple a établi un nouveau record pour le trimestre avec 64,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires, mais le trimestre de décembre pourrait être encore plus impressionnant, notamment grâce au lancement de la nouvelle gamme d’iPhone 12, sans oublier les nouveaux Mac M1. Selon Yahoo Finance, le trimestre des vacances est généralement très rentable et pourrait voir Apple atteindre, pour la première fois, un chiffre d’affaires trimestriel de plus de 100 milliards de dollars.