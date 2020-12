Selon un nouveau brevet, les futures Apple Glass pourront également être utilisées comme des lunettes normales, grâce à des verres correcteurs.

Apple a déposé un nouveau brevet intitulé « display and vision correction center with removable lens », qui suggère que les Apple Glass pourraient servir à la fois de dispositif de réalité augmentée/réalité virtuelle et de remplacement des verres de prescription ordinaires.

Le brevet d’Apple parle de la présence d’un écran et d’un système de correction de la vue, d’une monture de lunettes et d’un groupe de verres amovibles. L’unité (Apple Glass) est configurée pour être portée sur la tête d’un utilisateur et comprend un écran pour fournir un contenu graphique. Le groupe de lentilles amovibles peut être couplé à l’unité d’affichage montée sur la tête et aux montures de lunettes. Ce type de lentille comprend un système de correction de la vue.

Dans le brevet, Apple note que différents utilisateurs peuvent avoir des problèmes de réfraction de la lumière, il sera donc nécessaire de demander des verres correcteurs différents selon les cas. Évidemment, nous vous rappelons qu’il ne s’agit que d’un brevet. Il n’y a donc aucune certitude que cette technologie puisse sortir à l’avenir sur un appareil destiné au public.