L’année dernière, Apple s’est associée à l’Université du Michigan pour lancer l’Apple Hearing Study, une étude axée sur l’analyse des facteurs qui affectent la santé auditive. Hier, les participants ont été informés d’un bug qui a entraîné le partage des données historiques avec Apple.

Richard Neitzel, professeur agrégé à l’Université du Michigan et principal responsable de l’étude Apple Hearing, a expliqué dans un e-mail envoyé aux participants que, lors du processus d’inscription, les utilisateurs ont donné leur consentement à la collecte de certaines données sur les niveaux sonores des écouteurs, les niveaux sonores ambiants, la fréquence cardiaque et d’autres types de données d’entraînement. Un consensus pour ces types de données était nécessaire pour aider les chercheurs à comprendre le lien entre l’exposition à long terme au son et son impact sur la santé auditive.

Apparemment, il y avait un bug dans l’application Apple Research qui permettait à Apple Hearing Study de collecter par inadvertance jusqu’à 30 jours d’historique. Surtout, le formulaire de consentement n’indiquait pas que des données historiques seraient collectées.

La confirmation arrive dans le même e-mail :

« Nous avons récemment appris qu’en raison d’un bug, après s’être inscrit à l’étude, l’étude Apple Hearing Study a involontairement recueilli jusqu’à 30 jours de données historiques pour ces types de données autorisées. L’étude n’a collecté des données qu’après l’obtention de votre consentement. Cependant, le formulaire de consentement à l’étude n’indique pas que des données historiques seraient collectées.

À aucun moment, Apple n’a eu accès aux informations collectées par l’application Apple Research et susceptibles de vous identifier directement. »

Le bug a été corrigé avec une mise à jour de l’application et les données historiques reçues ont été supprimées. Apple et l’Université du Michigan encouragent les participants à l’étude à s’assurer qu’ils exécutent la dernière version de l’application Apple Research disponible sur l’App Store.