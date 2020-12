Après des mois de sessions virtuelles, « Today at Apple » est enfin réorganisé dans certains Apple Store même en dehors de la Chine.

Apple veut lancer 2021 sur une note optimiste en reprenant les sessions Today at Apple dans les Apple Store en Australie, au Japon et à Singapour. Les emplacements sélectionnés reprendront la programmation en magasin à partir du 11 janvier.

Les sessions Today at Apple ont été suspendues dans le monde entier en mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Apple a alors commencé les sessions virtuelles avec des artistes et des experts de divers secteurs pour rester en contact avec les clients, même pendant les différents confinements.

À partir du 11 janvier 2021, sept Apple Store en Australie, deux au Japon et les trois à Singapour commenceront un calendrier réduit de sessions en magasin. Les clients sont tenus de porter des masques et de respecter les distances physiques. Apple désinfectera tous les appareils de démonstration entre les sessions. Apple avait déjà réactivé quelques sessions limitées en Chine et à Taiwan. En revanche, Apple n’a pas encore prévu de relancer les sessions en France, d’autant plus qu’un troisième confinement n’est pas exclu.