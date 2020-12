Après s’être moqué d’Apple pour avoir retiré le chargeur de la boîte de l’iPhone 12, le PDG de Xiaomi a officiellement confirmé que son entreprise ferait de même avec le nouveau Xiaomi Mi 11.

Lei Jun a déjà déclaré qu’il n’y aurait pas de chargeur dans le package du Xiaomi Mi 11, justifiant ce choix comme un moyen de protéger l’environnement. Le PDG de Xiaomi a poursuivi en disant que les utilisateurs ont déjà beaucoup de chargeurs chez eux. Et que pour cette raison, aucune alimentation ne sera incluse dans le prochain Mi 11. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?

Ces déclarations interviennent quelques semaines après un tweet publié sur le compte Tiwttzer officiel de Xiaomi dans lequel la société se moquait d’Apple pour avoir retiré le chargeur de la boîte de l’iPhone 12 : « Ne vous inquiétez pas, nous n’avons rien laissé de côté avec le #Mi10TPro ».

Don’t worry, we didn’t leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020